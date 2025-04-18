В Татарстане снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Республика
18 апреля 2025  11:54

По данным Роспотребнадзора РТ, эпидемиологическая ситуация с респираторными инфекциями остается стабильной. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 7,5%, оставаясь на 17,2% ниже эпидемического порога.

Специалисты отмечают устойчивое снижение активности гриппа с марта, хотя его доля среди выявленных вирусов составляет 55,3%. Продолжают циркулировать и другие респираторные вирусы – РС-вирусы и риновирусы.

С начала эпидсезона в школах и детсадах зарегистрировано 38 953 случая ОРВИ среди детей и 1 941 – среди педагогов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

В ведомстве напомнили, что весенняя погода остается обманчивой: преждевременный переход на легкую одежду увеличивает риск переохлаждения и заболеваний.

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