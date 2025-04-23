В Татарстане снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Республика
23 апреля 2025  11:02

По данным Роспотребнадзора республики, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Татарстане на 17,2% ниже эпидемического порога. Эпидемиологическая ситуация остается стабильной: за последнюю неделю число случаев снизилось на 7,5%.

Специалисты отмечают устойчивое снижение заболеваемости с марта. Среди выявленных респираторных вирусов преобладают РС-вирусы и риновирусы (55,3% случаев).

В ведомстве предупредили жителей о рисках весеннего периода: преждевременный переход на легкую одежду может привести к переохлаждению и повысить вероятность заболеваний. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики в межсезонье.

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