В Татарстане снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

По данным Роспотребнадзора республики, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Татарстане на 17,2% ниже эпидемического порога. Эпидемиологическая ситуация остается стабильной: за последнюю неделю число случаев снизилось на 7,5%.

Специалисты отмечают устойчивое снижение заболеваемости с марта. Среди выявленных респираторных вирусов преобладают РС-вирусы и риновирусы (55,3% случаев).

В ведомстве предупредили жителей о рисках весеннего периода: преждевременный переход на легкую одежду может привести к переохлаждению и повысить вероятность заболеваний. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики в межсезонье.