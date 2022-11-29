В Татарстане снизилась смертность от сердечно-сосудистых болезней

В Татарстане более чем на 5 % снизилась смертность от сердечно-сосудистых болезней, сообщил министра здравоохранения республики Марат Садыков.

Министр связал это с реализацией в республике проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Сердечно-сосудистыми заболевания занимают первое место в списке причин смертности. Поэтому проект по борьбе с ними для нас очень важен. В его рамках идут как федеральные программы, так и программы республиканского уровня», – отметил он.

По проекту с начала года в республике провели оснащение семи сосудистых центров – в Арске, Альметьевске, Бугульме,Нижнекамске, а также горбольницы №18, горбольницы №12 и Госпиталя ветеранов войн в Казани. Уже поставлено и введено в эксплуатацию 381 единиц медицинского оборудования.

«Это позволит нам увеличить объем рентгеноэндоваскулярных вмешательств, стентирований, ангиопластик при остром коронарном синдроме, которые просто спасают жизни», – заявил Марат Садыков.