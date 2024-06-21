В Татарстане снизилось число должников по алиментам

В начале года у татарстанских судебных приставов в работе находилось около 27 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. На сегодняшний день их количество уменьшилось до 19 тысяч.

Подробнее об этом рассказал главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

Большинство должников - мужчины, доля женщин составляет лишь 13%. Размер суммы, взысканной приставами по алиментам, вырос с прошлого года на 280 млн рублей - до 670 млн. К административной ответственности привлекли 1,1 тысячи должников, к уголовной - 452 должника. Еще 2,2 тысячи татарстанцев ограничены в праве на управление транспортным средством.

Эффективной мерой по взысканию долгов остается ограничение в праве на выезд за границу. 13 тысяч жителей Татарстана лишились такой возможности из-за неуплаченных алиментов. Ограничение распространяется на лиц с суммой задолженности от 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что запрет на выезд стал бессрочным и его можно будет снять только после полного погашения долга.

Руководитель службы уточнил, что производства о взыскании алиментов могут находиться на исполнении несколько лет. Текущая положительная тенденция связана с привлечением к этой работе дополнительных судебных приставов.

Если в прошлом году их насчитывалось 60, то в этом - уже 90.

Обычно исполнительное производство по долгам приостанавливают, если должник заключает контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО.

- Исключение составляют исполнительные производства о взыскании алиментов и о взыскании компенсации за причинение ущерба жизни и здоровью, - отметил главный судебный пристав РТ. - Это единственные производства, которые не приостанавливаются и взыскиваются в полном объеме.