В Татарстане снизилось число заболевших геморрагической лихорадкой

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Республика
28 июня 2024  16:07
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане за первые пять месяцев 2024 года зарегистрировано 130 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Несмотря на то, что республика является природным очагом этой инфекции, показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в 1,7 раза.

Основным источником заражения ГЛПС являются мышевидные грызуны. Инфекция передается воздушно-пылевым путем, чаще всего при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов.

Больше всего случаев заражения в этом году зарегистрировано в лесах – 78. В быту заразились 50 человек, еще двое – на рабочих местах.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о мерах профилактики ГЛПС: необходимо тщательно мыть руки после посещения леса, не оставлять продукты в доступных для грызунов местах, использовать репелленты.

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