В Татарстане снизилось количество выданных автокредитов

В апреле 2024 года в Татарстане на 18% сократилось количество выданных автокредитов по сравнению с мартом, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В апреле было выдано 6,5 тысяч автокредитов, в то время как в марте – почти 8 тысяч.

Эта тенденция характерна для многих регионов России, считают специалисты НБКИ. Причиной снижения количества выданных автокредитов стали опережающие продажи автомобилей в марте, связанные с изменением порядка начисления утилизационного сбора с 1 апреля.

Многие покупатели ожидали, что изменение в порядке начисления утилизационного сбора может привести к повышению цен на автомобили, что и стимулировало покупки в марте.