В Татарстане снизилось количество выявленных поддельных банкнот

С октября по декабрь 2024 года в банках Татарстана было обнаружено 32 поддельные банкноты, что меньше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по Республике Татарстан.

Распределение подделок по номиналам:

Наибольшее количество фальшивых купюр пришлось на банкноты номиналом 5 тысяч рублей — 20 штук.

Также выявлены 9 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей.

По одной подделке обнаружено среди купюр номиналом 500 рублей и 100 рублей.

Одна фальшивая монета достоинством 5 рублей.

В пресс-службе отметили, что в республике постепенно появляются обновленные банкноты номиналом 5 тысяч рублей, что может привлечь внимание мошенников.

— Мошенники могут предлагать гражданам обменять привычные банкноты на новые или проверить подлинность наличных денег. Для этого они могут предложить установить мобильное приложение по ссылке, которую они отправляют. Установив такое приложение, человек предоставляет мошенникам полный доступ к своему устройству, включая банковские и другие сервисы, — предупреждают в Национальном банке.

Рекомендации для граждан: