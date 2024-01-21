В Татарстане сняты ограничения движения для автобусов и грузовых автомобилей

На основании Распоряжения ФКУ «Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» с 18:00 21 января снято временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов на участках автодорог:

Р-239 Казань - Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан с км 10+910 по км 399+065,

М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа с км 735+683 по км 1169+336,

М-7 «Волга», подъезд к г. Ижевск и Пермь с км 0 по км 28+916

Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск с км 0 по км 136+969,

А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск

М-7 «Волга» с км 95+566 по км 126+279,

М-7 «Волга», подъезд к г. Киров с км 15+760 по км 127+190,

А-151 Цивильск – Ульяновск с км 122+805 – по км 136+710,

Р-239, подъезд к аэропорту Казань с км 0 по км 6+400), проходящих по территории Республики Татарстан.

На контроле остаются ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта М-5 "Урал", для всех видов транспортных средств на автодороге М-12 «Восток».

Продолжает работу мобильный пункт обогрева и питания от МЧС России на 720 км М-12 «Восток» вблизи села Большие Кайбицы Кайбицкого района (на базе палатки «Ковчег» вместимостью 20 человек, применялся автомобиль повышенной проходимости для буксировки и снегоход).