В Татарстане состоится прямая линия на тему «Дошкольное образование в РТ»

В Татарстане 2 декабря состоится прямая линия на тему «Дошкольное образование в РТ».

На вопросы граждан ответит представитель Министерства образования и науки Республики Татарстан Йолдыз Хисамиева. Обращения принимаются по телефону 8 843 221-80-35 с десяти часов утра и до полудня.

Ранее «КВ» сообщали, что жители Татарстана смогут узнать о тарифах при начислении платежей за ЖКХ по горячей линии. Обращения принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с восьми утра до 15:45, при этом обед с 12:00 до 12:45.