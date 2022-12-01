 В Татарстане состоится прямая линия на тему «Дошкольное образование в РТ»
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В Татарстане состоится прямая линия на тему «Дошкольное образование в РТ»

На вопросы граждан ответит представитель Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Республика
1 декабря 2022  10:58
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане 2 декабря состоится прямая линия на тему «Дошкольное образование в РТ». 

На вопросы граждан ответит представитель Министерства образования и науки Республики Татарстан Йолдыз Хисамиева. Обращения принимаются по телефону 8 843 221-80-35 с десяти часов утра и до полудня.

Ранее «КВ» сообщали, что жители Татарстана смогут узнать о тарифах при начислении платежей за ЖКХ по горячей линии. Обращения принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с восьми утра до 15:45, при этом обед с 12:00 до 12:45.

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