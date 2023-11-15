В Татарстане сотрудница банка осуждена на 4 года за присвоение 14 млн рублей

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Республика
15 ноября 2023  10:40
Автор:
Виктория Осинина

Ново-Савиновский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летней заведующей кассой одного из банков. Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере), сообщает прокуратура Татарстана.

Установлено, что в период с марта по июнь 2016 года подсудимая, используя служебное положение, похитила из кассы вверенные ей средства на сумму более 14,5 млн рублей, после чего присвоила их и перестала выходить на работу.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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