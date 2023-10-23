В Татарстане сотрудник фирмы ответит за травмы рабочего в канализационном колодце

Республика
23 октября 2023  17:17
Автор:
Виктория Осинина

По версии следствия, 5 ноября прошло года 44-летний сотрудник одного из предприятий Верхнеуслонского района велел 61-летнему слесарю-сантехнику спуститься в канализационный колодец для очистки трубопровода от засора. При этом у рабочего не был оформлен наряд-допуск, отсутствовала спецодежда и средства индивидуальной защиты. Колодец оказался загазован, но его предварительно никто не проветрил. В результате при выполнении работ повышенной опасности мужчина вдохнул пары вредных газов, скопившиеся в колодце и при потеряв сознание, упал с 2,5-метровой высоты. С различными травмами он был доставлен в больницу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по РТ.

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