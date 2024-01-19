В Татарстане сотрудники МЧС России освободили из сугробов более 30 машин

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Республика
19 января 2024  19:07
Автор:
Виктория Осинина

Сотрудники ведомства продолжают ликвидировать последствия метели. Спецтехника расчищает дороги.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин, на всех федеральных, региональных и муниципальных трассах работает снегоуборочная техника дорожных служб. Сотрудники ведомства оказывают необходимую помощь водителям, попавшим в затор. На случай ухудшения обстановки приведены в готовность 143 стационарных пункта обогрева и питания вместимостью 10744 человека, 20 мобильных пунктов обогрева вместимостью 805 человек.

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