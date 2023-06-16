 В Татарстане создадут центр сортировки мусора и комплекс по обращению с ТКО
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В Татарстане создадут центр сортировки мусора и комплекс по обращению с ТКО

Подписано соответствующее соглашение.

Республика
16 июня 2023  19:38
Автор:
Валерий Саидов

Правительство Татарстана и ППК «Российский экологический оператор» совместно создадут в республике центр сортировки мусора и комплекс по обращению с ТКО. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали Раис РТ Рустам Минниханов и генеральный директор ППК Денис Буцаев, сообщает пресс-служба главы республики.

«В республике уже разработана дорожная карта, которая предусматривает строительство двух комплексных объектов ежегодной мощностью 1,1 млн тонн с общими инвестициями более 15 млрд рублей. Наша компания сможет финансировать проекты на 95% от их стоимости», – отметил гендиректор «РЭО».

 

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Благодаря созданию этих объектов Татарстан достигнет в два раза больших целевых показателей в области сокращения объема захоронения отходов на полигонах. Объем инвестиций в их разаботку станет рекордным в России.

 

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

 

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