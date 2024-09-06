В Татарстане создан полигон для испытаний беспилотных автомобилей

Kazan Digital Week станет площадкой для демонстрации проекта Татарстана в сфере беспилотных технологий. В республике создана уникальная зона для испытаний беспилотных автомобилей в реальных дорожных условиях.

По словам президента Академии наук Республики Татарстан Рифката Минниханова, в рамках особой экономической зоны «Алабуга» была создана площадка совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом. Здесь осуществляется тестирование современных систем поддержки водителей, а также технологий искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Презентация данного проекта запланирована в ходе мероприятия Kazan Digital Week, которое пройдет с 9 по 11 сентября.

Проект призван не только протестировать технологии автономного вождения, но и разработать механизмы их сертификации для дальнейшего внедрения на дорогах России.

По словам Минниханова, пишет «Интерфакс», тема цифровизации транспортной инфраструктуры станет одной из ключевых на Kazan Digital Week. Форум даст старт дискуссии о будущем беспилотных технологий в России и роли больших данных в развитии цифровой экономики. Международный статус мероприятия позволит обменяться опытом с зарубежными коллегами и наметить пути развития экспортного потенциала российских IT-компаний.