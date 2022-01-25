 В Татарстане создано 33 приемных семьи для бабушек и дедушек
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В Татарстане создано 33 приемных семьи для бабушек и дедушек

Программа по уходу за людьми страшего поколения реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Республика
25 января 2022  11:00
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане реализуется пилотный проект по созданию приемных семей для людей старшего поколения в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В РТ уже появилось 33 таких семьи, сообщает Минтруд РТ.

С 15 июня 2021 года для жителей РТ, которые включены в систему долговременного ухода, предусмотрен бесплатный пакет социальных услуг. Набор этих услуг составлен в зависимости от условий и уровня нуждаемости человека.

Важным является то, что в программу включены стационарозамещающие технологии, такие как: «Приемная семья для пожилого человека», в рамках которой создано 33 семьи, «Школы ухода», где прошли обучение 2 221 татарстанец, а также «Сиделка», которых в республике насчитывается 458 человек.

Также с 2020 года в РТ начали работать отделения (группы) дневного пребывания для пожилых и инвалидов. Сейчас в Татарстане насчитывается 14 отделений и 36 групп.

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