В Татарстане спасатели отмечают свой профессиональный праздник

«27 декабря отмечаем наш профессиональный праздник – День спасателя Российской Федерации, который за три с небольшим десятилетия стал одним из самых значимых праздников не только в нашей стране, но и за ее пределами», - отметил в своем обращении к коллегам начальник Главного управления МЧС России по РТ генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин.

Он подчеркнул, что в последние годы работать спасателям приходится в весьма сложных условиях. Это и пандемия ковида, сложности в социально-экономической обстановке, беспрецедентные санкции со стороны коллективного Запада, проведение специальной военной операции и многое другое.

«Я от всего сердца благодарю весь многотысячный коллектив пожарных и спасателей за то, что в этой сложной во многих отношениях ситуации, при высоких нагрузках вы сохранили контроль над обстановкой, обеспечили достойный уровень безопасности населения и территорий нашей республики. Хочу сказать слова огромной благодарности Раису Татарстана Рустаму Минниханову, Правительству во главе с Алексеем Песошиным за постоянную поддержку и мудрую требовательную заботу», - сказал в поздравлении Хабибуллин.