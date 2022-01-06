 В Татарстане спасатели вызволили из сугроба застрявшую легковую машину
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В Татарстане спасатели вызволили из сугроба застрявшую легковую машину

В автомобиле находились три человека.

Республика
6 января 2022  12:45
Автор:
Розалия Хайруллина

В Татарстане, в Мамадышском районе около населенного пункта Катмыш, спасатели вызволили из сугроба застрявшую легковую машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Автомобиль застрял в снегу на проселочной дороге, в машине находились три человека. У них заканчивался бензин, они боялись замерзнуть. 

Прибыв на место, спасатели обогрели их и напоили горячим чаем. Откопали автомобиль и помогли выехать из сугроба, а также сопроводили до трассы М-7.

Ранее в Татарстане спасли рыбака, замерзавшего на 20-градусном морозе.

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