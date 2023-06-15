В Татарстане спасли мужчину, у которого после приема ухи разорвало пищевод рыбной костью

В Республиканской клинической больнице Татарстана спасли 51-летнего мужчину, у которого в пищеводе застряла рыбная кость. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

Причиной инцидента послужило то, что мужчина подавился после того, как поел уху, из-за чего он не мог принимать пищу в дальнейшем. При помощи фиброгастродуоденоскопии врачи смогли убедиться, что причиной разрыва пищевода стал инородный предмет.

«Без разрезов удалить рыбную кость было невозможно, понадобилась помощь торакального хирурга. Бульямин Магомедов через маленький разрез на шее удалил инородный предмет», – отметили в РКБ.

Сотрудники медучреждения отметили, что такой случай – не первый в их практике, с подобными проблемами к ним обращаются один-два раза в месяц.

Сейчас пациент находится в хорошем состоянии, но пока питается через зонд, чтобы пищевод зажил.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах спасли 38-летнего пациента с острой сердечной недостаточностью. Чтобы восстановить циркуляцию крови, хирурги медучреждения убрали тромбы из полости сердца.