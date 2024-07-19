В Татарстане спасли птенца краснокнижного дербника

Неравнодушные жители села Васильево Зеленодольского района подарили шанс на жизнь птенцу краснокнижного дербника, сообщает Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам. Малыша нашли слабым, голодным, он хотел пить. Вероятно, гнездо покинул раньше времени, еще не освоив навыки полета.

Жители села передали инфоромацию о птенце специалистам комитета.

Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам

Дербник – это мелкий сокол с короткими крыльями и длинным хвостом. В республике гнездится не более пяти пар этих птиц, занесенных в Красные книги РТ и РФ. В рацион дербника входят мелкие птицы, мышевидные грызуны и крупные насекомые.

Птенца назвали Кузя. Сейчас он находится под пристальным наблюдением специалистов, которые учат его самостоятельно добывать пропитание. Как только Кузя окрепнет и освоит необходимые навыки для самостоятельной жизни, его выпустят в естественную среду обитания.