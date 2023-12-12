В Татарстане спасли серую неясыть с обледеневшими крыльями

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам по Азнакаевскому району спасли серую неясыть с обледеневшими крыльями, сообщает прокуратура Татарстана.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили птицу и сообщили экспертам, что пернатая замерзла и не может летать. Специалисты отогрели и осмотрели птицу. Как выяснилось, серьезных травм она не получила, вела себя спокойно и чувствовала хорошо. В связи с этим птицу было решено выпустить в естественную среду обитания.

Новый дом животное обрело в одном из лесов района. Напоминаем, что неясыть серая занесена в Красную книгу Республики Татарстан.

Напомним, неясыть – род семейства совиных. Распространены птицы в Европе, Северной Африке, Азии и Америке. В фауне России и стран бывшего СССР три вида: серая, длиннохвостая и бородатая неясыти. В мире насчитывается более 20 видов этих сов, в нашей стране - 3 вида.