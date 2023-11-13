В Татарстане спустя 8 дней найдены тела двух пропавших рыбаков

Вечером 12 ноября поступило сообщение о том, что на реке Ик на двухметровой глубине в 3,5 км от села Новый Мелькен волонтеры обнаружили тела двух жителей Башкортостана, пропавших во время рыбалки 4 ноября. Тела погибших извлечены из воды и переданы сотрудникам полиции. Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил безопасности на водных объектах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, 5 ноября в 06:54 поступило сообщение, что два жителя Башкортостана 1978 и 1979 г.р. утром 4 ноября на моторной лодке уехали на рыбалку на реку Ик у села Новый Мелькень Мензелинского района и с 15:00 4 ноября перестали выходить на связь. Были организованы поисково-спасательные работы. К месту выехала оперативная группа Мензелинского гарнизона и спасатели из Набережных Челнов. Позже была найдена пустая лодка, примерзшая ко льду, рядом вмерзший в лед сапог.

По поступившей 12 ноября информации, спасательных жилетов, которые могли дать шанс на спасение, на погибших рыбаках не было. Скорее всего, мужчины при движении по реке в результате резкого маневра или столкновения с плавучим предметом выпали из лодки, а намокшая верхняя одежда утянула их на дно, сообщает пресс-служба.