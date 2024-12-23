В Татарстане средняя продолжительность жизни в 2024 году — 74,59 года

В Татарстане по итогам 11 месяцев 2024 года средняя продолжительность жизни составила 74,59 года. Смертность за это время зафиксирована на уровне 11,3 человека на тысячу жителей. Эти данные были озвучены на заседании Госсовета РТ министром здравоохранения Марселем Миннуллиным.

Он подчеркнул, что население региона стареет, увеличивается доля людей в возрасте 60 и старше. Однако стоит отметить, что уровень смертности среди сельского населения Татарстана превышает среднероссийские показатели. В ответ на эту ситуацию, в 2024 году Минздрав сосредоточил усилия на повышении эффективности мобильных медицинских комплексов и улучшении работы фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Результаты уже видны: смертность на селе снизилась до 13 случаев на тысячу жителей.

Миннуллин также акцентировал внимание на том, что 80% смертей в трудоспособном возрасте происходят среди мужчин. Основные причины смерти в возрасте 40-65 лет связаны с социально обусловленными болезнями, включая злоупотребление алкоголем.