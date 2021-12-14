 В Татарстане средняя зарплата работников культуры составила 37,8 тыс. рублей
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В Татарстане средняя зарплата работников культуры составила 37,8 тыс. рублей

Всего в отрасли трудится 22,8 тыс. человек.

Город
14 декабря 2021  19:49
Автор:
Зульфия Низамова

В Татарстане среднемесячная зарплата работников учреждений культуры составляет 37,8 тыс. рублей. Об этом сообщила министр культуры Ирада Аюпова на заседании Госсовета РТ по образованию, науке, культуры и национальным вопросам.

Всего в сфере культуры работает 22,8 тыс. человек, из них четверть составляют мужчины. Большая часть сотрудников - 68% старше 40 лет. 
Меньше всего людей до 25 лет, их всего 5% от общего числа работников. При этом данный показатель ежегодно уменьшается. 

«С целью привлечения молодых кадров в отрасль в республике реализуется контрактная система их подготовки, а также прохождение практики студентами творческих вузов непосредственно в учреждения. Для студента — это практика, для нас — возможность закрепить учащегося и закрытие вакансии на текущую дату», - заявила Аюпова.

Ранее «Казанские Ведомости» сообщали, что Минкульт Татарстана начал проверку после видео, на кадрах которого директор казанского цирка ломится в дверь к коллеге с ножом в руках. Подробности произошедшего читайте в нашем материале.

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