 В Татарстане страницы в соцсетях завели 93% организаций
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В Татарстане страницы в соцсетях завели 93% организаций

По состоянию на 15 декабря в республике уже 5 500 государственных организаций создали свои страницы в социальных сетях.

Республика
15 декабря 2022  11:36
Автор:
Дамира Хайрулина

93% государственных организаций Татарстана обзавелись официальными страницами в социальных сетях. Об этом сообщил сегодня в ходе тридцать восьмого заседания Госсовета Татарстана глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

Спикер отметил, что наличие одного сайта «оказывается недостаточным».

 

Фото: © скриншот трансляции

«Сложились новые, уже более привычнее для граждан и регулярно используемые способы коммуникации наиболее популярными их которых являются соцсети. По состоянию на 15 декабря в республике уже 5 500 организаций или 93% создали свои страницы в социальных сетях», - сказал он.

По словам министра, в состав официального портала республики входят уже более тысячи сайтов, которые работают на единой платформе.

«Ежегодно наблюдается рост востребованности сайтов. Только за 2022 год наши граждане посетили более 80 млн раз официальный портал Республики Татарстан», - резюмировал он.

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