В Татарстане стартовал флешмоб в соцсетях #МойГеройМояСемья

22 апреля журналисты Республики Татарстан организовали акцию #МойГеройМояСемья – флешмоб историй с фронта Великой Отечественной Войны в социальных сетях. Это дополнение к онлайн-шествию «Бесмертный полк» в рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы, сообщают организаторы.

Татарстанцы предлагают рассказывать о родственниках, принявших участие в ВОВ. Под одноименным хештегом делятся историями и фотографиями ветеранов и труженников тыла. А средства массовой информации публикуют истории жителей республики на своих ресурсах.

Акция в этом году стартует во второй раз. В прошлом году она собрала свыше 700 пользователей соцсетей.

В этом году флешмоб пройдет до 9 мая включительно. Чтобы стать его участником, необходимо в социальных сетях опубликовать фото и истории своих родственников и обязательно указать хештег #МойГеройМояСемья.