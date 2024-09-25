В Татарстане стартовал новый сезон образовательного проекта «Школьный бизнес-старт»

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Республика
25 сентября 2024  17:25
Автор:
Эндже Гарафиева

Более 11 тысяч школьников из разных районов Татарстана стали участниками республиканской программы «Школьный бизнес-старт», которая стартовала в новом учебном году.

 Фото: © проект «Школьный близнес-старт» 

Проект, реализуемый Министерством экономики РТ и Министерством образования и науки РТ при поддержке Центра «Мой бизнес», нацелен на развитие предпринимательских навыков у школьников. Он проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В течение учебного года участники «Школьного бизнес-старта» будут проходить обучение основам ведения бизнеса, разрабатывать собственные бизнес-проекты, участвовать в деловых играх и семинарах.

Программа включает в себя несколько этапов: от составления портрета предпринимателя и презентации собственных идей до разработки бизнес-планов и участия в чемпионате бизнес-кейсов.

Финальный этап проекта, запланированный на весну 2025 года, определит команды-победителей.

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