В Татарстане стартовал сезон охоты с подружейными собаками

Сегодня, 5 августа, в Татарстане открывается сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Охотников ждут на угодьях до 5 января 2025 года, сообщает госкомитет РТ по биоресурсам.

Разрешена добыча дупеля, бекаса, гаршнепа, чибиса, улита, веретенника, камнешарки, коростеля, обыкновенного погоныша, глухаря обыкновенного, тетерева обыкновенного, рябчика, вальдшнепа, серой куропатки, перепела, голубей и горлиц.

Комитет обратил внимание, что улит большой, веретенник большой, клинтух и горлица обыкновенная занесены в Красную книгу Российской Федерации – охота на них запрещена.