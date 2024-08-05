В Татарстане стартовал сезон охоты с подружейными собаками

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Республика
5 августа 2024  15:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня, 5 августа, в Татарстане открывается сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Охотников ждут на угодьях до 5 января 2025 года, сообщает госкомитет РТ по биоресурсам. 

Разрешена добыча дупеля, бекаса, гаршнепа, чибиса, улита, веретенника, камнешарки, коростеля, обыкновенного погоныша, глухаря обыкновенного, тетерева обыкновенного, рябчика, вальдшнепа, серой куропатки, перепела, голубей и горлиц.

Комитет обратил внимание, что улит большой, веретенник большой, клинтух и горлица обыкновенная занесены в Красную книгу Российской Федерации – охота на них запрещена.

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