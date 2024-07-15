В Татарстане стартовал телемарафон «Вступай в армию Победы!»

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Республика
15 июля 2024  08:00
Автор:
Владислав Косолапкин

12-часовой марафона стартовал в 8 часов и продлится до 20 часов в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», а также социальных сетях. Его зрителям расскажут о возможности заключить контракт с ВС РФ, получив при этом единовременную выплату в 1,5 млн рублей, а также о мерах поддержки военнослужащих и их детей.

В общей сложности в студии телеканала побывают 60 гостей: участники СВО, вокальная группа ветеранов СВО «Добробат», глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова, фронтовые коты, балтасинские бабушки-волонтеры, герои-медики, а также дети-волонтеры. В эфире телемарафона выступит заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Ожидаются включения со звездами татарской эстрады, в числе которых заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Радик Юльякшин (Элвин Грей),  заслуженный артист РТ Фирдус Тямаев, Ильсия Бадретдинова и Рифат Зарипов. Телемарафон также включит выступление 13-летнего Ранеля Сафина из Казани. В программе будут показаны фильмы из цикла «Наши Герои», репортажи из зоны СВО и прямые включения с передовой.

Напомним, что те, кто заключит контракт в Татарстане, получат до полутора миллиона рублей единовременно.

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