В Татарстане стартовал юбилейный XV сезон «Кадрового резерва»

Стартовал 15-й сезон проекта «Кадровый резерв».

Фото: Министерство по делам молодежи Республики Татарстан

В этом году поступило около 800 заявок от различных активистов из Татарстана и других регионов. 110 человек прошли отборочный этап для участия в образовательной программе. «Резервисты» встретились с министром по делам молодежи РТ Ринатом Садыковым.

Образовательная программа пройдет с апреля по сентябрь и включает три очных и два дистанционных этапа. Программа направлена на изучение себя, определение сильных сторон и зон роста, а также основы коммуникации с разными целевыми аудиториями.

Республиканский молодежный проект «Кадровый резерв» проводится ежегодно с 2009 года и обучил более 2310 человек. Больше 200 «резервистов» были приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти РТ, а свыше 300 участников трудоустроены на предприятия промышленного и коммерческого секторов.