В Татарстане стартовала акция «Дед Мороз специального назначения»

В Республике Татарстан стартовала акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Сотрудники казанского ОМОН территориального Управления Росгвардии вместе с Дедом Морозом на подготовленной бронемашине «Тигр» посетили воспитанников «Дербышкинского детского дома-интерната» и поздравили их с наступающим новым годом.

Ребятам подарили сладкие подарки, а также для детей выступил специалист-кинолог со служебной собакой, которая выполняла сложные трюки. Позже специалист напомнил детям о правилах поведения при обнаружении опасных предметов.

«Мы проводим мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Но при этом не менее важно дарить детям также и веру в сказку. Видя их светлые улыбки, понимаешь, что занимаешься нужным для общества делом», — отметил заместитель командира казанского ОМОН Росгвардии по Республике Татарстан полковник Алексей Алпутин.