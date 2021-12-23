 В Татарстане стартовала акция «Дед Мороз специального назначения»
news_header_top_970_100

В Татарстане стартовала акция «Дед Мороз специального назначения»

Сотрудники казанского ОМОН поздравили воспитанников детского дома с новым годом и подарили детям сладкие подарки.

Республика
23 декабря 2021  12:09
Автор:
Ольга Полякова

В Республике Татарстан стартовала акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Сотрудники казанского ОМОН территориального Управления Росгвардии вместе с Дедом Морозом на подготовленной бронемашине «Тигр» посетили воспитанников «Дербышкинского детского дома-интерната» и поздравили их с наступающим новым годом. 

Ребятам подарили сладкие подарки, а также для детей выступил специалист-кинолог со служебной собакой, которая выполняла сложные трюки. Позже специалист напомнил детям о правилах поведения при обнаружении опасных предметов.

«Мы проводим мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Но при этом не менее важно дарить детям также и веру в сказку. Видя их светлые улыбки, понимаешь, что занимаешься нужным для общества делом», — отметил заместитель командира казанского ОМОН Росгвардии по Республике Татарстан полковник Алексей Алпутин.

Новости
После вопроса из Татарстана Владимир Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей
Министр спорта РТ: Казань хочет провести чемпионат мира по дзюдо
В Татарстане в следующем году планируют увеличить ввод жилья до 2,75 млн кв. метров
В Казанском аэропорту 26 декабря откроют «Макдоналдс»
На заводе «КАМАЗ» закупили климатическую технику и утвердили температурную норму
«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного ректора КФУ Гафурова
В Казани открытия елок в районах перенесены из-за морозов
Путин об инфраструктуре для многодетных семей: У нас огромные деньги выделяются