В Татарстане стартовала «горячая линия» по вопросам качества новогодних подарков

С 4 по 15 декабря специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Тематическое консультирование граждан будет проводиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43, телефонам «горячих линий» Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, а также в Консультационных центрах (пунктах) для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ.

Номера телефонов по субъектам РФ в рамках тематической «горячей линии», адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

Татарстанцы смогут обратиться по «горячей линии» Консультационного центра для потребителей по телефону (843) 221-90-16 ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00;

- в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан по телефону 273-15-83: понедельник-четверг с 10.00 по 17.00; пятница: с 10.00 по 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.