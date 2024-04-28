В Татарстане стартовала пассажирская навигация

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Республика
28 апреля 2024  13:10

Старт навигации был сопровожден праздничным мероприятием в речном порту Казани. В нем участвовали курсанты Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, которые прошли маршем.

Планами и нововведениями поделился генеральный директор «Флот РТ» Роман Лизалин. Так он сообщил, что компания, совместно с крупнейшим российским авиаперевозчиком «Аэрофлотом», провела подготовку бортпроводников водного транспорта, что должно способствовать улучшения качества и стандартов обслуживания клиентов. Кроме того, он отметил запуск онлайн продаж билетов на водный транспорт, который давно ждали клиенты.

Напомним, что в прошлом году «Флот РТ» получил 3 новых судна, построенных на зеленодольском заводе. Это теплоход «Капитан Гусев» и два скоростных судна на подводных крыльях: «Муса Джалиль» и «Михаил Девятаев».

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