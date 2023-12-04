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В Татарстане стартовала Всероссийская декада подписки

Акция продлится до 14 декабря. В течение этого срока жители республики смогут подписку на газеты и журналы АО «Татмедиа» со скидкой до 13%. Выгодные предложения распространяются как на подписку в почтовых отделениях, так и оформленную посредством сайта podpiska.pochta.ru.

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Республика
4 декабря 2023  11:45
Автор:
Владислав Косолапкин

Всероссийская декада подписки будет проведена централизованно и одновременно во всех филиалах Почты России.

В рамках этой акции предоставляется скидка на центральные, региональные, городские и районные издания.
АО «Татмедиа» предлагает татарстанцам подписаться на популярные журналы «Сөембикә», «Идел», «Сәхнә», «Чаян», «Безнең мирас», «Мәгариф», «Гаилә һәм мәктәп», «Майдан», городской журнал «Казань», газеты «Шәһри Казан», «Казанские ведомости», «Туганайлар», «Сувар», «Мәдәни җомга» и журнал «Татарстан», а также на районные периодические издания. По специальной цене можно оформить подписку и на татарские детские издания «Салават күпере», «Сабантуй», «Ялкын», «Көмеш кыңгырау».

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