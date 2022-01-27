В Татарстане стартовали региональные соревнования по летающей робототехнике

В Казани стартовали региональные соревнования по летающей робототехнике среди участников от 16 до 22 лет.

«Здесь проходит региональный чемпионат Татарстана по компетенции «Летающая робототехника», где пятеро ребят из разных учебных заведений Казани выяснят, кто из них лучший программист дрона», – рассказала главный эксперт по концепции «Летающая робототехника» Юлия Шишкина.

Эксперт подчеркнула, что у участников есть три конкурсных дня, в каждом из которых им предстоит выполнить различные задачи с дронами.

«Есть задания с распознаванием объектов на полигоне. Задание с автоматической посадкой на движущуюся платформу, то есть их задача написать алгоритм, который позволит безошибочно посадить дрон на движущийся объект», – отметила девушка.

Помимо этого, участники также программируют дрон на совместный полет, так как в одиночку невозможно управлять несколькими устройствами, а программа может сделать это за человека.