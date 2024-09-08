В Татарстане стартовали Всероссийские уличные игры «Winline Urban Games»

news_top_970_100
Город
8 сентября 2024  16:09
Автор:
Назиля Фахрутдинова

 Фото: © Министерство спорта РТ

7 сентября в экстрим-парке «Урам» города Казани собралось более тысячи спортсменов, представляющих свыше 50 регионов нашей страны! За звание лучших в Всероссийских играх борются как юные таланты, родившиеся в 2017 году, так и более опытные участники, родившиеся в 2000 году и ранее.

Следует отметить, что Всероссийские уличные игры «Winline Urban Games» организованы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография».

В течение двух дней, 7 и 8 сентября, спортсмены продемонстрируют свои способности в семи различных дисциплинах:

  • Баскетбол (формат 3x3)
  • Велосипедный спорт (BMX-фристайл в парке, BMX-гонка на ритм-треке)
  • Роллер спорт (кросс, фристайл-слалом-прыжок в высоту, скоростной фристайл-слалом, самокат в парке, самокат на улице)
  • Брейкинг
  • Флорбол в формате 3x3
  • Текбол
  • Воздушно-силовая атлетика (воркаут)

В этом году за соблюдением правил соревнований будут следить 67 судей, а команда из более чем 120 человек обеспечит высококлассную организацию мероприятия.

Всероссийские уличные игры впервые прошли в молодежном экстрим-парке «Урам» летом 2020 года и с тех пор стали настоящим событием для любителей спорта. В этом году они проходят в пятый раз, и за все это время в них приняли участие более 4000 спортсменов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане многодетная мать приняла участие в выборах депутатов Госсовета РТ
Семья из Татарстана хранит память рода с XVII века
Товарооборот Татарстана и Казахстана достиг 810 млн долларов
Товарооборот Татарстана и Казахстана достиг 810 млн долларов
В Татарстане стартовали Всероссийские уличные игры «Winline Urban Games»
Экстрим-парк «УРАМ» извинился за сорванный концерт ЛСП
Выборы – дело семейное: глава Минпромторга Татарстана проголосовал всей семьей
Ректор Исламского института в РТ: Татарстан - один из самых продвинутых регионов
91-летняя жительница Татарстана превращает свой двор в сад