В Татарстане стартовали Всероссийские уличные игры «Winline Urban Games»

7 сентября в экстрим-парке «Урам» города Казани собралось более тысячи спортсменов, представляющих свыше 50 регионов нашей страны! За звание лучших в Всероссийских играх борются как юные таланты, родившиеся в 2017 году, так и более опытные участники, родившиеся в 2000 году и ранее.
Следует отметить, что Всероссийские уличные игры «Winline Urban Games» организованы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография».
В течение двух дней, 7 и 8 сентября, спортсмены продемонстрируют свои способности в семи различных дисциплинах:
- Баскетбол (формат 3x3)
- Велосипедный спорт (BMX-фристайл в парке, BMX-гонка на ритм-треке)
- Роллер спорт (кросс, фристайл-слалом-прыжок в высоту, скоростной фристайл-слалом, самокат в парке, самокат на улице)
- Брейкинг
- Флорбол в формате 3x3
- Текбол
- Воздушно-силовая атлетика (воркаут)
В этом году за соблюдением правил соревнований будут следить 67 судей, а команда из более чем 120 человек обеспечит высококлассную организацию мероприятия.
Всероссийские уличные игры впервые прошли в молодежном экстрим-парке «Урам» летом 2020 года и с тех пор стали настоящим событием для любителей спорта. В этом году они проходят в пятый раз, и за все это время в них приняли участие более 4000 спортсменов.