В Татарстане стартует экологическая акция «Чистые леса»

С 14 апреля в Татарстане начнется республиканская акция «Чистые леса Татарстана», направленная на сохранение и благоустройство лесных территорий. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге в Доме Правительства РТ.

Акция пройдет в два этапа: первый продлится с 14 апреля по 14 июня, а второй – с 8 сентября по 8 ноября. В рамках мероприятий планируется очистить лесной фонд от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника. Также будут установлены информационные щиты, аншлаги и обустроены места отдыха для повышения комфорта и безопасности посетителей лесов.

В прошлом году участники акции собрали и вывезли 900 кубометров бытовых отходов, а также сложили в кучи для перегнивания более 5 тысяч кубометров сухостоя и валежника. Акция призвана не только улучшить экологическое состояние лесов, но и привлечь внимание общественности к проблеме сохранения природных ресурсов.