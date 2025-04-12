В Татарстане стартует программа газификации садовых участков

В 2024 году в республике начнется реализация новой программы социальной догазификации садоводческих товариществ (СНТ), инициированной Президентом России Владимиром Путиным.
Ключевые изменения
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Бесплатное подведение газа теперь будет осуществляться до границ каждого участка (ранее — только до границ СНТ)
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В пилотном году планируется подключить 16 СНТ (260 домовладений)
Условия участия
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Дом должен иметь категорию:
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ИЖС (индивидуальное жилое строительство)
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«Садовый с назначением жилой»
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Необходим протокол собрания собственников с коллективным решением о газификации