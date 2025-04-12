В Татарстане стартует программа газификации садовых участков

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Республика
12 апреля 2025  13:09

 

В 2024 году в республике начнется реализация новой программы социальной догазификации садоводческих товариществ (СНТ), инициированной Президентом России Владимиром Путиным.

 Ключевые изменения

  • Бесплатное подведение газа теперь будет осуществляться до границ каждого участка (ранее — только до границ СНТ)

  • В пилотном году планируется подключить 16 СНТ (260 домовладений)

 Условия участия

  1. Дом должен иметь категорию:

    • ИЖС (индивидуальное жилое строительство)

    • «Садовый с назначением жилой»

  2. Необходим протокол собрания собственников с коллективным решением о газификации

 

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