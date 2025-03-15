В Татарстане стартуют весенние сельхозярмарки: скидки до 15% и контроль качества

С 15 марта по 27 апреля в Татарстане пройдут традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. В Казани для этого организуют 12 площадок, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске — по две, а в поселке Камские Поляны Нижнекамского района — одна. Цены на ярмарках будут на 10–15% ниже рыночных, что делает их привлекательными для покупателей.

В этом году две привычные площадки в Казани — на улицах Батыршина и Краснококшайской — не будут использоваться из-за ремонтных работ. Вместо этого жители этих микрорайонов смогут посетить ярмарку возле Московского рынка, где будет представлена продукция сельхозтоваропроизводителей Буинского и Дрожжановского районов.

На каждой ярмарочной площадке будут дежурить представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, которые проконтролируют соблюдение рекомендованных цен. Специалисты Ветеринарной службы и Россельхознадзора обеспечат контроль качества продукции.

В ярмарках примут участие 22 района республики и 19 организаций агропромышленного комплекса. Это стало возможным благодаря поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В 2024 году на сельхозярмарках было реализовано продукции на сумму 1 млрд 704 млн рублей. Среди проданных товаров: 7 243 тонны овощей, 419 тонн разливного молока, 941 тонна сахара, 4,4 миллиона куриных яиц и 1 849 тонн мяса.

Весенние ярмарки — это не только возможность для жителей Татарстана приобрести свежие и качественные продукты по доступным ценам, но и важный инструмент поддержки местных производителей. Организаторы уверены, что в этом году ярмарки снова станут популярным местом для покупок и укрепления связей между сельхозпроизводителями и потребителями.