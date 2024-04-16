В Татарстане суд вынес приговор экс-начальнику пожарной части

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Республика
16 апреля 2024  16:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Альметьевский суд вынес приговор экс-начальнику 15 пожарно-спасательной части и отправил его на семь лет «за решетку». Ближайшие годы мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, будет обязан выплатить 3 млн рублей и больше не сможет занимать высокие должности.

По версии следствия, два года назад к нему обратилась местная жительница с просьбой трудоустроить своих сыновей. За ставки в пожарной части она передала начальнику 300 тысяч рублей.

Свою вину мужчина отрицает, однако суд признал его виновным в совершении уголовного преступления. 

 

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