В Татарстане суд вынес приговор экс-начальнику пожарной части

Альметьевский суд вынес приговор экс-начальнику 15 пожарно-спасательной части и отправил его на семь лет «за решетку». Ближайшие годы мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, будет обязан выплатить 3 млн рублей и больше не сможет занимать высокие должности.

По версии следствия, два года назад к нему обратилась местная жительница с просьбой трудоустроить своих сыновей. За ставки в пожарной части она передала начальнику 300 тысяч рублей.

Свою вину мужчина отрицает, однако суд признал его виновным в совершении уголовного преступления.