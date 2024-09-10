В Татарстане судебные заседания теперь будут вестись онлайн

В Татарстане запустят пилотный проект по участию граждан в судебных заседаниях через интернет. Соответствующее соглашение подписали Минцифры России и Татарстана в рамках Kazan Digital Week.

Как рассказал министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, для участия в онлайн-заседании нужно будет зайти на портал Госуслуг. Специально для проекта Минцифры России разработает программное обеспечение. Планируется, что не менее 50 участков мировых судей Татарстана и тысяча онлайн-заседаний будут участвовать в эксперименте до конца следующего года.

По словам Рустема Загидуллина, онлайн-формат сделает судебные заседания доступнее для граждан, избавит от необходимости лично посещать суды. Если эксперимент окажется успешным, практику распространят и на другие регионы. Татарстан всё чаще становится пилотным регионом для внедрения цифровых сервисов. Это ещё один шаг на пути к прозрачной и удобной для граждан системе взаимодействия с госорганами.