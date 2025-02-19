В Татарстане суды реже отправляют осужденных в колонии

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Республика
19 февраля 2025  11:12

В Татарстане суды стали реже выносить приговоры с реальным лишением свободы. Об этом на совещании сообщил председатель Верховного суда республики Азат Гильмутдинов.  

По данным Гильмутдинова, за 2024 год суды региона рассмотрели 15 тысяч уголовных дел. В результате были осуждены 11 тысяч человек, что на 17% меньше, чем в 2023 году.  

Особое внимание спикер уделил снижению числа приговоров с реальным лишением свободы. За год таких приговоров стало меньше на 21%. Это связано с тем, что суды выносят подобные решения только в случаях, когда более мягкие меры наказания невозможны.  

Также председатель Верховного суда отметил, что за 2024 год суды Татарстана рассмотрели в общей сложности 1,3 миллиона дел, включая гражданские, административные и уголовные.  

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