В Татарстане суды реже отправляют осужденных в колонии

В Татарстане суды стали реже выносить приговоры с реальным лишением свободы. Об этом на совещании сообщил председатель Верховного суда республики Азат Гильмутдинов.

По данным Гильмутдинова, за 2024 год суды региона рассмотрели 15 тысяч уголовных дел. В результате были осуждены 11 тысяч человек, что на 17% меньше, чем в 2023 году.

Особое внимание спикер уделил снижению числа приговоров с реальным лишением свободы. За год таких приговоров стало меньше на 21%. Это связано с тем, что суды выносят подобные решения только в случаях, когда более мягкие меры наказания невозможны.

Также председатель Верховного суда отметил, что за 2024 год суды Татарстана рассмотрели в общей сложности 1,3 миллиона дел, включая гражданские, административные и уголовные.