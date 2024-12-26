В Татарстане тариф за проезд в электричках может вырасти

В Татарстане ожидается рост тарифов на проезд в электричках, который может составить более 3 рублей. Согласно проекту постановления Госкомитета Республики Татарстан по тарифам, экономически обоснованный уровень платы за перевозки пассажиров в пригородном сообщении может увеличиться с 37.90 до 41.28 рублей за одну десятикилометровую зону (т.е. на 3.38 рубля). В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно новым правилам, максимальная стоимость проезда в электричках АО «Содружество» в первых двух зонах составит 44 рубля. Проезд в третьей и четвертой зонах будет стоить 32 рубля за зону. Для пятой и восьмой зон тариф составит 27 рублей за зону, а для зон с девятой по 13-ю — 25 рублей. В шестнадцатой зоне поездка обойдется в 19 рублей, а с семнадцатой по двадцатую — в 16 рублей за зону.

Дополнительно, пассажиры могут воспользоваться вагонами повышенной комфортности на маршрутах Казань — Кизнер и Ижевск — Кизнер, где стоимость проезда составит 90 рублей в первом классе и 60 рублей во втором. Если постановление будет одобрено, новые тарифы вступят в силу с 1 января 2025 года.