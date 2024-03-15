В Татарстане тела двух детей нашли под завалами сгоревшего дома

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Елабуге на пожаре погибли два человека – под завалами нашли тела 12-летней девочки и 3-летнего мальчика.

Огонь охватил частный дом в татарстанском городе 15 марта.

Одного ребенка и одного взрослого госпитализировали в больницу с ожогами различной степени тяжести – это 8-летний мальчик и 30-летний мужчина. При разборе дома также еще были обнаружены тела детей.

Уголовное дело рассмотрит факт причинения смерти по неосторожности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются все детали случившегося.