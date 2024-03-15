В Татарстане тела двух детей нашли под завалами сгоревшего дома

news_top_970_100
Город
15 марта 2024  14:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Елабуге на пожаре погибли два человека – под завалами нашли тела 12-летней девочки и 3-летнего мальчика.

Огонь охватил частный дом в татарстанском городе 15 марта.

Одного ребенка и одного взрослого госпитализировали в больницу с ожогами различной степени тяжести – это 8-летний мальчик и 30-летний мужчина. При разборе дома также еще были обнаружены тела детей.

Уголовное дело рассмотрит факт причинения смерти по неосторожности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются все детали случившегося. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
«Казанские ведомости» отметили 33-й день рождения в компании Пушкина и Тукая
«Казанские ведомости» отметили 33-й день рождения в компании Пушкина и Тукая
Лучший учитель РТ Арман Костанян: От нашего выбора зависит развитие самых разных сфер нашей жизни
В Татарстане тела двух детей нашли под завалами сгоревшего дома
В России зафиксировали псевдожурналистов с поддельными аккредитациями
Алексей Созинов: Нынешние выборы Президента России – важнейшее событие в новейшей истории
Владимир Алекно: Пришел проголосовать за будущее России
Три автомобиля Lada Vesta будут разыграны среди проголосовавших татарстанцев
Лейла Фазлеева напомнила какие мероприятия можно будет посетить по браслету «Я проголосовал»