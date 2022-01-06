В Татарстане только 30% человек ревакцинировались от COVID-19

В Татарстане только 30% человек прошли повторную вакцинацию против коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Всего провакцинировано — 2 293 281 человек. Прирост начиная с 30 декабря — 3 132 человека. Из них — 1 862 453 человек получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли — 138 274 человека. Это всего лишь 30% от подлежащих», — отметил Лопушов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за сутки COVID-19 заболели 91 человек.