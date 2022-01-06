 В Татарстане только 30% человек ревакцинировались от COVID-19
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В Татарстане только 30% человек ревакцинировались от COVID-19

Всего в республике провакцинировано 2 293 281 человек.

Республика
6 января 2022  10:55
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане только 30% человек прошли повторную вакцинацию против коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. 

«Всего провакцинировано — 2 293 281 человек. Прирост начиная с 30 декабря — 3 132 человека. Из них — 1 862 453 человек получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли — 138 274 человека. Это всего лишь 30% от подлежащих», — отметил Лопушов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за сутки COVID-19 заболели 91 человек.

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