В Татарстане торжественно запустят газ в дома участников программы догазификации

Сегодня, 10 октября, в селе Высокая Гора Республики Татарстан пройдет торжественная церемония пуска газа, приуроченная к подключению объектов 25 регионов России к сетям газораспределения.

Событие будет транслироваться с площадки Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2024) с использованием видео-конференц-связи.

В торжественной части примут участие ключевые лица, включая Алексея Миллера, Председателя Правления ПАО «Газпром», и Сергея Цивилева, Министра энергетики Российской Федерации.

В условиях подготовки к отопительному сезону процесс подключения газа коснется домовладений, расположенных по улицам Космонавтов, Михаила Богомолова и Радужная в Высокой Горе. В рамках программы догазификации населенного пункта ООО «Газпром трансгаз Казань» завершило работы по прокладке газопроводов общей длиной 11,15 км.

Таким образом, появилась возможность подключения для 313 земельных участков, из которых 78 договоров на догазификацию уже подписано.

Программа социальной догазификации была запущена в 2021 году по инициативе Президента России Владимира Путина, который подписал закон о бесплатном подведении газа до участков. Также предусмотрены субсидии для нуждающихся граждан на приобретение газового оборудования.