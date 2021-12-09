 В Татарстане полиция задержала троих человек по делу о подделке сертификатов о вакцинации
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В Татарстане полиция задержала троих человек по делу о подделке сертификатов о вакцинации

Задержанные стали посредниками в передаче взятке за сертификаты.

Республика
9 декабря 2021  15:23

В Татарстане трех человек задержали по делу о подделке сертификат о вакцинации. Они подозреваются в пособничестве, сообщает МВД по РТ.

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в ноябре 2021 года подозревают задержанных в том, что они передали 37,5 тыс. рублей за получение сертификатов о вакцинации, хотя прививок на самом деле поставлено не было. Таим образом приобрести сертификаты планировали приобрести трое других жителей Татарстана. 

«Оставив, себе часть денег, через еще одного гражданина они передали их [деньги] медицинской сестре одного из медучреждений города. Последняя, не обладая навыками обращения с государственным реестром вакцинированных, обратилась за помощью к бывшей сотруднице учреждения, ранее имевшей доступ к реестру, которая за 10 тысяч рублей внесла туда ложные сведения», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по по статье «Посредничество во взяточничестве».

Теперь подозреваемым грозит срок от пяти до десяти лет за это преступление.

 

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