В Татарстане полиция задержала троих человек по делу о подделке сертификатов о вакцинации

В Татарстане трех человек задержали по делу о подделке сертификат о вакцинации. Они подозреваются в пособничестве, сообщает МВД по РТ.

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в ноябре 2021 года подозревают задержанных в том, что они передали 37,5 тыс. рублей за получение сертификатов о вакцинации, хотя прививок на самом деле поставлено не было. Таим образом приобрести сертификаты планировали приобрести трое других жителей Татарстана.

«Оставив, себе часть денег, через еще одного гражданина они передали их [деньги] медицинской сестре одного из медучреждений города. Последняя, не обладая навыками обращения с государственным реестром вакцинированных, обратилась за помощью к бывшей сотруднице учреждения, ранее имевшей доступ к реестру, которая за 10 тысяч рублей внесла туда ложные сведения», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по по статье «Посредничество во взяточничестве».

Теперь подозреваемым грозит срок от пяти до десяти лет за это преступление.