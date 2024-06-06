В Татарстане три человека подцепили клещевой энцефалит

В Татарстане с начала эпидсезона зарегистрированы три случая инфицирования клещевым энцефалитом. Один из них замечен в Бугульминском районе.

Всего с начала сезона в медицинские организации обратились 3,7 тысячи человек после укусов клещей, включая 717 жителей Казани. В целом по республике зафиксировано снижение количества обращений на 11% по сравнению с прошлым годом.

Специалисты исследовали 1396 клещей, снятых с людей. В 238 из них обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

В Татарстане проведена противоклещевая обработка на площади 2,5 тысячи гектара, включая территории детских лагерей.

В случае укуса клеща рекомендуется немедленно обратиться в медицинскую организацию для удаления клеща и проведения лабораторного исследования.