 В Татарстане под суд пойдут медики, которых обвиняют в том, что пациент лишился ног
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В Татарстане под суд пойдут медики, которых обвиняют в том, что пациент лишился ног

По версии следствия, из-за совокупности действий обвиняемых у пациента произошло поражение спинного мозга.

Республика
3 декабря 2021  13:32
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане трое медицинских работников обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью пациента и халатности. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

В отношении 67-летнего заведующего травматологическим отделением, 37-летнего врача травматолога-ортопеда, а также 54-летнего врача анестезиолога-реаниматолога «Лениногорской ЦРБ» завершено уголовное дело по статьям, в зависимости от роли обвиняемых, причинение тяжкого вреда здоровью и халатность.

Следствие считает, что во время подготовки к операции жителя Лениногорска Юрия Тимошенко, который прибыл в больницу с переломом ноги, врач анестезиолог-реаниматолог был пьян и не выявил имевшееся у пациента противопоказание к спинномозговой анестезии. Он неоднократно вводил ему спинномозговую иглу, из-за чего позже у Тимошенко развился некроз спинного мозга.

Далее, по версии следствия, заведующий травматологическим отделением и травматолог-ортопед провели Тимошенко операцию по установке «аппарата Илизарова». В дальнейшем обвиняемые зафиксировали у мужчины неврологические нарушения, и нужно было срочно проконсультироваться с врачом-неврологом, но завотделением сделал это лишь спустя сутки.

В совокупности, действия обвиняемых привели к поражению спинного мозга Тимошенко, которому позже потребовалась ампутация обеих ног. Свою причастность медики не признают.

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