В Татарстане трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в совершении тяжких преступлений

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Буинского района и Ульяновской области 1981-1989 г.р. в зависимости от роли каждого, обвиняемых в покушении на организацию убийства, покушение на убийство и укрывательство особо тяжкого преступления.

По версии следствия, в 2019 году у одного из обвиняемых возник конфликт с супругой, и чтобы завладеть совместно нажитым имуществом он договорился со вторым обвиняемым, который должен был ему денег, что тот совершит ее убийство под видом разбойного нападения. При этом организатор пообещал не требовать возврата имевшегося долга, передать 100 тыс. рублей и похитить в ходе совершения преступления барсетку с деньгами. При этом непосредственный исполнитель привлек к совершению преступления знакомого жителя Ульяновска, сообщив тому, что супругов надо только избить.

15 декабря 2022 года на 133 км автодороги Казань-Ульяновск обвиняемые подошли к автомобилю, в котором находились организатор преступления и его супруга, где один из них нанес женщине множественные удары ножом в область жизненно важных органов, а второй - избил злоумышленника топорищем. После этого, нападавшие похитили барсетку с 58,6 тыс. рублей и скрылись, а организатор нападения обнаружил, что супруга жива и отвез ее в больницу, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по РТ.