 В Татарстане трое рыбаков не могли выбраться с тонкого льда — один провалился в воду
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В Татарстане трое рыбаков не могли выбраться с тонкого льда — один провалился в воду

Мужчин оштрафовали на сумму от 1,5 до 2 тыс.рублей.

Истории
11 декабря 2021  16:15
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане возле поселка «Камское Устье» трое рыбаков не могли выбраться с тонкого льда в расстоянии 300 м от берега. Один из них провалился в воду, пытаясь перепрыгнуть полынью, его вытащили рыбаки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике. 

Сообщение о том, что на Волге мужчины застряли мужчины, поступило накануне. Тогда на место выехали сотрудники спасательной службы. Они вытащили рыбаков с льда и доставили на временный спасательный пост. Там на мужчин составили административные протоколы, по которым им грозит штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что безопасная толщина для выхода людей на поверхность водоема составляет 7 см. При несоблюдении этого правила, жителей штрафуют на 2 тыс. рублей.

 

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